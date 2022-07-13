Ярмарку вакансий для многодетных проведут в Тюмени

Кадровый центр "Работа России" 14 июля проведёт в Тюмени ярмарку вакансий из разных сфер деятельности, подходящих для многодетных родителей.

Рабочие места предлагают компания "Транснефть-Сибирь", дилерская компания "Сумотори-Тюмень", фирма "Тандер" (сеть магазинов "Магнит"), Винзилинский завод керамических стеновых материалов, а также комбинат школьного питания "Центральный". Заявлены вакансии от токаря и электромонтажника до юриста и менеджера.

Соискатели на ярмарке могут лично пообщаться с представителями компаний, узнать об особенностях предприятия, ознакомиться с перечнем непредставленных на ярмарке вакансий. А также договориться о подходящем графике работы.

Центр "Работа России" расположен по адресу: ул. Республики, 204В к 3, 5 этаж, конференц-зал, начало - в 11:00. Предварительная регистрация не требуется, вход свободный.