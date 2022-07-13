Третий этап ремонта червишевской развязки продлится до 5 августа

Третий этап ремонта на Червишевской развязке, начавшийся на этой неделе должен завершиться к 5 августа, сообщает Главное управление строительства ТО.

Подрядная организация демонтирует покрытие на внешнем радиусе Обхода Тюмени. Специалисты заменят верхние слои, гидроизоляцию и бетонное основание. На все работы потребуется порядка трëх недель, отмечают в ГУС.

Ремонт развязки на пересечении Червишевского тракта и Объездной стартовал в июне. Работы разбиты на четыре этапа. За первые два были отремонтированы полосы движения в сторону Московского тракта. Полностью работы на развязке планируется выполнить к началу учебного года. Объект стал одним из 140, которые будут отремонтированы в регионе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

На время ремонта перекрыты зона проведения работ и один из съездов.