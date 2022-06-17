С закрытого кафе Макдональдс в Тюмени демонтируют желтые арки

Закрытые кафе Макдональдс в Тюмени претерпевают изменения: со зданий сняты названия и фирменные вывески, особо заметны преобразования на первом кафе, которое располагалось в здании по ул. Ленина.

Со стороны Цветного бульвара у МакЭкспресса начали демонтировать желтую арку, с внешней стороны она пока сохранена, но уже сняты названия, убраны аншлаги и рекламные столбы.