Коворкинг-пространство "СтолЯРКО" открыли в тюменском колледже

18:00 14 июня 2022
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В Тюменском колледже производственных и социальных технологий состоялась презентация коворкинг-пространства "СтолЯРКО" в мастерской по работе с деревом можно арендовать рабочее место или пройти мастер-класс, сообщает дептруда Тюменской области.

"Здесь можно арендовать рабочее место, выполнить столярно-плотницкие работы своим инструментом или воспользоваться набором электро- и ручного инструмента, имеющимся в мастерской. Кроме этого в мастерской планируют проводить прикладные мастер-классы и краткосрочные курсы" - сообщает пресс-слжуба департамента.

На сайте проекта указано, что посетители могут воспользоваться современным оборудованием, электроприборами и ручными инструментами коворкинга или принести свои.  

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