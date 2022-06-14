Коворкинг-пространство "СтолЯРКО" открыли в тюменском колледже

В Тюменском колледже производственных и социальных технологий состоялась презентация коворкинг-пространства "СтолЯРКО" в мастерской по работе с деревом можно арендовать рабочее место или пройти мастер-класс, сообщает дептруда Тюменской области.
"Здесь можно арендовать рабочее место, выполнить столярно-плотницкие работы своим инструментом или воспользоваться набором электро- и ручного инструмента, имеющимся в мастерской. Кроме этого в мастерской планируют проводить прикладные мастер-классы и краткосрочные курсы" - сообщает пресс-слжуба департамента.
На сайте проекта указано, что посетители могут воспользоваться современным оборудованием, электроприборами и ручными инструментами коворкинга или принести свои.
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