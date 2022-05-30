В Тюмени может появиться студенческий арендный дом

Студенческие арендные дома в регионах планирует создать Дом.PФ в Тюмени стоимость аренды жилплощади в таком доме оценивается в 7,2 тыс. рублей.

Проекты создания студенческих арендных домов в обсуждаются с вузами Великого Новгорода, Иркутска, Курска, Тамбова, Ярославля, Новосибирска, Ханты-Мансийска и Тюмени, сообщает пресс-слжуба Дом.РФ.

Для масштабирования механизма ежемесячная ставка дожлна быть комфортной для арендатора, определяющее значение при этом имеет стоимость жилищного строительства. Чтобы снизить цены, ДОМ.PФ предложил изменить законодательство, в том числе вести льготы по налогу на имущество для квартир, арендуемых вузами.

"При текущих ценах на строительство и при условии налоговой льготы ставка аренды для студента может составить: в Новосибирске – от 7500 рублей за место в месяц, в Тюмени – от 7200, в Тамбове – от 5000", – пресс-служба цитирует слова директора подразделения "Арендное жилье" ДОМ.PФ Вероника Янушкевич с совещания с участием представителей Минобрнауки России.