Четверо тюменцев признаны победителями в "Лидерах России"

Победителями федерального конкурса "Лидеры России-2022", который проводит платформа "Россия - страна возможностей" стали четверо из шести представителей Тюменской области, вышедших в финале.

Победителями стали директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы “СИБУР” Евгений Ямщиков (трек "Бизнес и промышленность"), руководитель направления по геологии и разработке месторождений ООО "Газпромнефть-Заполярье" Александр Мильке (трек "Бизнес и промышленность"), проректор по экономике и финансам ТИУ Юрий Зазуля (трек "Наука"), исполняющий обязанности директора Института биологии ТюмГУ Олег Трофимов (трек "Наука").

За звание "Лидер России" в суперфинале боролись 300 человек из 56 регионов России, а также Беларуси, Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.