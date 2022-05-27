Губернаторские гранты получат 74 СОНКО

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80 некоммерческих проектов региона получат гранты Губернатора Тюменской области, сообщает информцентр правительства.

Более 49 000 000 рублей разделят между 74 социально ориентированными организациями из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Аромашевского, Бердюжского, Голышмановского, Сладковского, Тюменского и Ялуторовского муниципальных районов.

В 2022 году поддержку получила почти половина заявленных на конкурс проектов. По сравнению с 2021 годом, количество победителей выросло на 18,5%.