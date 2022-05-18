Тюменцев научат зарабатывать на креативе

Заявки на участие в проекте "Тюменская школа креативных индустрий" принимаются до 20 мая, проект "Тюменская школа креативных индустрий" запущена, участникам-предпринимателям обещают ряд образовательных интенсивов, деловую игру "Завод", встречи с потенциальными инвесторами.

Креативные индустрии включены в программу инвестиционного развития Тюменской области до 2024 года. Среди тюменцев много талантливых людей, которые уже создали свои креативные продукты и хотят их монетизировать. Именно на них, в первую очередь, нацелена школа. А те, кто уже делает креативный бизнес, смогут его масштабировать.

По данным АСИ, Тюменская область находится на 3 месте по вкладу креативных индустрий в ВРП. Власти областного центра замотивированы на подготовку креаторов, знающих местную историю, культуру, желающих развивать город. Тюменская школа креативных индустрий создана для таких людей и поддержана Президентским фондом культурных инициатив, отметил глава города Руслан Кухарук.

Первое, с чего начинается обучение, — деловая игра "ЗАВОД". Далее участников ждут занятия с предпринимателями, экскурсии на успешные предприятия из сферы креативных индустрий, нетворкинг и презентация своих бизнес-проектов для потенциальных инвесторов. Программа рассчитана на 72 часа обучения и включает 16 тем, необходимых для погружения в специфику рынка креативных индустрий.

Генеральный директор "Тюменского агентства развития креативных индустрий" Алексей Краев:

Мы создали этот проект специально для предпринимателей, работающих в сфере творчества, информационных технологий и технологических стартапов. Основной акцент мы делаем на передачу начинающим бизнесменам навыков выстраивания производственной цепочки создания и реализации креативного продукта.

Участниками проекта могут стать предприниматели, которые относятся к 1 из 16 креативных индустрий: дизайн, искусство, IT, музыка и саунд-дизайн, ТВ, мода, образование, маркетинг, разработка игр, журналистика и издательство, новые медиа, кино, компьютерная графика, архитектура и урбанистика.

С условиями заявочной кампании первой волны проекта можно ознакомиться здесь.