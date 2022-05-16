В России снова начнут выпускать "Москвичи"

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Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено", чтобы не оставить многотысячный трудовой коллектив без работы завод возьмет на баланс Москва и возобновит производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей. Кроме того, совместно с КамАЗом и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов", - отмечает в посте Собянин.

Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные "Москвичи". С 1998 года завод сотрудничал с "Рено", и с его конвейера сходили "Логаны", "Дастеры" и "Сандеро".