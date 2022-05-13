Нефтегазовый кластер и "Алмаз-Антей" запускают технологический акселератор

Технологический акселератор создают в сотрудничестве Нефтегазовый кластер Тюменской области и концерн "ВКО "Алмаз-Антей" с целью прорыва в импортозамещении ТЭК, заявил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Проект является логичным продолжением реализации Стратегии инвестиционного развития Тюменской области и Энергетической стратегии РФ, отметил Пантелеев. Под его реализацию свои площади, лучшее оборудование и компетенции предоставляет компания-лидер оборонного комплекса страны. Также Концерн "ВКО "Алмаз-Антей" намерен создать совместные предприятия.

Андрей Пантелеев:

Наш Нефтегазовый кластер, крупнейший отраслевой в России, вместе с Концерном "ВКО "Алмаз-Антей" создали Технологический акселератор. Его цель - прорыв в импортозамещении ТЭК. Предприятия, стартапы и научные коллективы с импортонезависимыми решениями, технологиями и идеями смогут воплотить их в жизнь или масштабировать. Либо доработать продукцию под требования нефтегазодобывающих компаний.

Интерес к акселератору уже проявили отраслевые венчурные фонды и институты развития. Заявки на участие можно подать здесь. Их оценят представители Минпромторга и Минэнерго, корпораций. 28 июня 2022 года в Нижнем Новгороде будут выбраны лучшие для реализации проекты.