Более тысячи га природных пожаров пришлось тушить тюменским огнеборцам в выходные дни

Фото департамента лесного комплекса ТО, https://vk.com/club171333553

По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, на утро 3 мая в регионе действуют 2 лесных пожара, 1 из них локализован. За прошедшие сутки зарегистрировано два новых лесных пожара и ликвидирован один на площади 3,6 га, сообщает деплеса.

Всего за три выходных дня, с 30 апреля по 2 мая, в регионе возникло 7 новых лесных пожаров, на тушении которых сотрудники Тюменской авиабазы работали и продолжают работать практически без отдыха. Кроме того, они тушили 19 ландшафтных пожаров на площади свыше тысячи гектаров.

На тушении возникшего в субботу ландшафтного пожара в районе поселка Решетникова работали сотрудники Тюменской авиабазы, Тюменьлеса и МЧС. Задействовано 5 единиц техники Тюменской авиабазы и 17 пожарных машин МЧС. Для тушения пожара с воздуха применялся вертолет Ми-8 с водосливным устройством, который сбросил на кромку пожара 21 тонну воду, сделав 7 сливов. Локализовать пожар удалось только на следующие сутки, однако всю ночь сотрудники Тюменской авиабазы продолжали окарауливание. Только утром, убедившись, что угрозы возобновления нет, пожар можно было считать ликвидированным. Площадь этого пожара составила 250 гектаров.

2 мая сотрудники Тюменской авиабазы тушили ландшафтный пожар на границе Тюменского и Нижнетавдинского районов. Туда был оперативно направлен вертолет МИ-8 с водосливным устройством, без участия которого потушить огонь было бы гораздо сложнее. Экипаж вертолета выполнил 15 сливов, сбросив с воздуха 45 тонн воды.

Практически все перечисленные пожары – рукотворные. В деплеса подчеркивают:

Основной причиной природных пожаров является безответственное поведение людей, которые не проявляют должной осторожности при пользовании огнем и нарушают правила пожарной безопасности.

Сегодня на территории Тобольской и Тюменской авиазон Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность), на территории Ишимской и Уватской авиазоны - II класс пожарной опасности (низкая пожарная опасность).