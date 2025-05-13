Около полусотни пожаров произошло на тюменских дачах с начала 2025 года

С начала 2025 года на территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Тюмени произошел 51 пожар, один человек погиб и пятеро получили травмы, сообщили в администрации города со ссылкой на данные департамента безопасности жизнедеятельности.

Основными причинами пожаров по-прежнему являются короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.