Около полусотни пожаров произошло на тюменских дачах с начала 2025 года

17:27 13 мая 2025
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С начала 2025 года на территории садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ Тюмени произошел 51 пожар, один человек погиб и пятеро получили травмы, сообщили в администрации города со ссылкой на данные департамента безопасности жизнедеятельности.

Основными причинами пожаров по-прежнему являются короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Теги: администрация Тюмени
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