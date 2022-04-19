Сотрудники АО "Транснефть – Сибирь" провели тренировку по тушению условного лесного пожара в Тюменской области

АО "Транснефть – Сибирь" в рамках ежегодной подготовки объектов к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период провело учебно-тренировочное занятие по тушению условного пожара в лесном массиве охранной зоны магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск (Тюменская область).

Готовность к оперативному реагированию на нештатную ситуацию природного характера продемонстрировали члены добровольной пожарной дружины ЛПДС "Исетсткое" Тюменского управления магистральных нефтепроводов.

Цель - отработка и совершенствование действий оперативного персонала и членов добровольной пожарной дружины ЛПДС "Исеткое", проверка знаний и практических навыков работников в случае возникновения пожара в лесном массиве, работоспособности пожарной техники и исправности пожарно-технического вооружения.

По замыслу учений при неосторожном обращении с огнем вблизи узла задвижек на линейной части нефтепровода возник лесной пожар на площади 80 кв. м. Для ликвидации возгорания в расчетное время к месту ЧС прибыла добровольная пожарная дружина. В ходе мероприятия было проведено боевое развертывание от пожарного автомобиля с прокладкой магистральной линии и подачей двух стволов.

Условный пожар ликвидирован полностью в нормативные сроки. Комиссия пришла к выводу, что квалификация персонала, техническое оснащение позволяют своевременно и эффективно реагировать на возможные нештатные ситуации природного или техногенного характера на производственных объектах АО "Транснефть – Сибирь", тем самым обеспечен высокий уровень производственной и экологической безопасности.

Фото предоставлено компанией АО "Транснефть – Сибирь"