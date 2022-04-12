Режим ограничений на полеты в ряд регионов РФ продлён до 19 апреля

11:22 12 апреля 2022
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Режим временного ограничения на полеты в 11 аэропортов южных и центральных регионов России продлён до 03:45 (мск) 19 апреля, сообщается на сайте Росавиации.

Органичения действуют на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

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