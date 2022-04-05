Тюменским компаниям предлагают кооперацию ради выхода на рынки Китая

Тюменский бизнес проявляет повышенный интерес к развитию экономических связей с Китаем, однако новый рынок отличается от европейского - осваивать его легче в кооперации, региональные власти готовы оказать местным производителям в этом поддержку, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Вопрос "Как работать с Китаем?" обсудили в понедельник владельцы региональных компаний в рамках проекта "Капитаны бизнеса".

"У нашего бизнеса есть интерес ко всему, что связано с высокими технологиями, промышленным оборудованием и запчастями. С китайской стороны мы видим внимание к нашим качественным продуктам питания. В прошлом году именно на Китай пришёлся основной объем экспортных поставок из Тюменской области на сумму в 274 млн $ или 19 млрд рублей. Кроме продуктов наши предприятия поставляют туда полипропилен, оборудование, фанеру", - отметил Пантелеев.

Инвестагентство Тюменской области усилило работу по поиску производителей в КНР для компаний нашего региона, на базе областного Центра поддержки экспорта начал работу Центр кооперации. "На крупный и интересный рынок Китая, как и другой страны, выйти в одиночку сложно. Будем делать это вместе", - заверил замгуберантора.