Владимир Якушев предложил усилить межрегиональную кооперацию в УрФО

18:32 23 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

 

Внутриокружная кооперация поможет решить субъектам РФ вопросы экономики и развития производств в условиях санкций, считает полномочный представитель Президента Владимир Якушев. Об этом он заявил в ходе международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица" в Сургуте.

Якушев отметил, что если условно делить субъекты УрФО на заказчика и подрядчика, то к первому можно отмести Югру и Ямал, где базируется все крупные нефтегазовые компании, остальные регионы, имея мощный машиностроительный комплекс, могут выступить в роли второго. 

"В этом плане мы рассчитываем ещё и на достаточно серьезные решения возникающих вопросов благодаря внутриокружной кооперации. Такие направления у нас сегодня достаточно серьезно просматриваются. В пятницу мы проводим совет округа и этому вопросу уделим самое пристальное внимание", - сообщил полпред.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022