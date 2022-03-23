Владимир Якушев предложил усилить межрегиональную кооперацию в УрФО

Внутриокружная кооперация поможет решить субъектам РФ вопросы экономики и развития производств в условиях санкций, считает полномочный представитель Президента Владимир Якушев. Об этом он заявил в ходе международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица" в Сургуте.

Якушев отметил, что если условно делить субъекты УрФО на заказчика и подрядчика, то к первому можно отмести Югру и Ямал, где базируется все крупные нефтегазовые компании, остальные регионы, имея мощный машиностроительный комплекс, могут выступить в роли второго.

"В этом плане мы рассчитываем ещё и на достаточно серьезные решения возникающих вопросов благодаря внутриокружной кооперации. Такие направления у нас сегодня достаточно серьезно просматриваются. В пятницу мы проводим совет округа и этому вопросу уделим самое пристальное внимание", - сообщил полпред.