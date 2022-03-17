Правительство РФ расширяет возможности службы занятости

Воспользоваться услугами центров занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск, сообщается в Tg-канале правительства РФ.

Граждане смогут рассчитывать на помощь центров занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда, получить финансовую и консультативную поддержку при открытии собственного дела или пройти переобучение. Для получения таких услуг нужно обратиться в службы занятости своего региона, причем все это возможно до официального увольнения.

"Сейчас многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса, и главная задача – не допускать, чтобы люди остались без работы, помочь тем, кто ее уже потерял", – отметил глава правительства Михаил Мишустин.