Правительство РФ расширяет возможности службы занятости

Воспользоваться услугами центров занятости смогут не только безработные граждане, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск, сообщается в Tg-канале правительства РФ.
Граждане смогут рассчитывать на помощь центров занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда, получить финансовую и консультативную поддержку при открытии собственного дела или пройти переобучение. Для получения таких услуг нужно обратиться в службы занятости своего региона, причем все это возможно до официального увольнения.
"Сейчас многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса, и главная задача – не допускать, чтобы люди остались без работы, помочь тем, кто ее уже потерял", – отметил глава правительства Михаил Мишустин.
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