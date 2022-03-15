Вопросы по защите трудовых прав можно задать на горячую линию

Роструд запустил горячую линию по вопросам защиты трудовых прав. Общефедеральная горячая линия: 8-800-707-88-41. Работает 24/7.
"Если вы работник и хотели бы получить консультацию по трудовому законодательству, сразу набирайте добавочный 1. Звонок бесплатный из всех регионов страны", - отмечают в Роструде.
Телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Тюменской области: +7 (3452) 50-09-15 (доб. 111). На нее нужно звонить, если вы хотите:
– узнать, как подать жалобу в своем регионе;
– записаться на прием в инспекцию;
– получить развернутую консультацию.
Горячие линии в регионах тоже перешли на усиленный режим работы и доступны с 9:00 до 21:00 без выходных.
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