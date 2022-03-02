Тюменцы помогут Армавиру построить промышленный парк

Власти Краснодарского края планируют в Армавире создать первый государственный промышленный парк, помощь в этом региону окажут тюменские эксперты. Сегодня Корпорация развития Краснодарского края и Агентство инфраструктурного развития Тюменской области подписали соответствующее соглашение, сообщили в департаменте инвестполитики.

"В Краснодарском крае мы будем создавать первый государственный промышленный парк. И надеемся, что вместе с коллегами из Тюмени, этот процесс мы сможем реализовать в очень короткие сроки и с высокой степенью эффективности", - прокомментировал сотрудничество гендиректор Корпорации развития Денис Кузенков.

Он сообщил, что резиденты тюменских промышленных парков дали "высокую оценку деятельности Агентства в подходе к деловому партнёрств, оперативности решения производственных задач, устранению административных барьеров".

Директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец отметила, что данное сотрудничество для тюменской команды не только экспорт компетенций, как получение нового опыта.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков напомнил, что Тюменская область - в тройке регионов-лидеров в стране по состоянию инвестиционного климата. Эксперты из субъектов России перенимают тюменский опыт и эффективные инструменты экосистемы поддержки бизнеса.

Фото предоставлено департаментом инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области