Аэропорты в южных регионах России останутся закрытыми до 8 марта

По информации Росавиации закрытие воздушного пространства на юге России и временные ограничения работы аэропорта Краснодара, введенные ранее до 2 марта, продлены до 3:45 мск 8 марта 2022 года, сообщает АК "Ямал".
Рейсы авиакомпании "Ямал" в аэропорт Краснодара, запланированные к вылету в период со 2 по 8 марта, отменены. Пассажиры, желающие отправиться на юг России или вернуться обратно в ЯНАО и Тюмень, могут воспользоваться альтернативными маршрутами в/из города Сочи.
Прямые рейсы в аэропорт Сочи и обратно выполняются по расписанию:
- по воскресеньям Салехард – Сочи – Салехард
- по субботам Новый Уренгой – Сочи – Новый Уренгой
- по пятницам Тюмень – Сочи, обратный рейс в Тюмень каждое воскресенье
Подробнее о возможностях оформления пересадки на рейс в Сочи и обратно можно уточнить в колл-центре по номеру телефона 8-800-234-44-02 (бесплатно по России), либо написать в раздел "Обратная связь" на сайте авиакомпании.
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