Шесть самолетов, следовавших в Екатеринбург, сели в Челябинске

Шесть воздушных судов следовавших в Екатеринбург, вынуждены были сесть на запасном аэродроме в Челябинске, причиной томе стал туман, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (туман) в г. Екатеринбург командиры шести воздушных судов авиакомпаний "Победа", "Северный ветер", "Уральские авиалинии", "Red wings" и "Россия" приняли решение о посадке самолётов на запасном аэродроме в г. Челябинск. Рейсы по маршрутам Сочи-Екатеринбург, Шарм Эль Шейх - Екатеринбург, Владивосток -Иркутск-Екатеринбург, Красноярск-Екатеринбург, Новокузнецк-Екатеринбург совершили благополучную посадку в аэропорту г. Челябинск", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. С целью недопущения нарушений прав пассажиров ситуация находится на контроле Свердловской и Челябинской транспортных прокуратур.
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