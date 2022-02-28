Шесть самолетов, следовавших в Екатеринбург, сели в Челябинске

Шесть воздушных судов следовавших в Екатеринбург, вынуждены были сесть на запасном аэродроме в Челябинске, причиной томе стал туман, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (туман) в г. Екатеринбург командиры шести воздушных судов авиакомпаний "Победа", "Северный ветер", "Уральские авиалинии", "Red wings" и "Россия" приняли решение о посадке самолётов на запасном аэродроме в г. Челябинск. Рейсы по маршрутам Сочи-Екатеринбург, Шарм Эль Шейх - Екатеринбург, Владивосток -Иркутск-Екатеринбург, Красноярск-Екатеринбург, Новокузнецк-Екатеринбург совершили благополучную посадку в аэропорту г. Челябинск", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Аэропорт Кольцово работает в штатном режиме. С целью недопущения нарушений прав пассажиров ситуация находится на контроле Свердловской и Челябинской транспортных прокуратур.