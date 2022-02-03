Генпрокурор поручил провести в регионах проверки по обоснованности цен на covid-тесты

Генеральный прокурор России Игорь Краснов из-за сообщений в СМИ о росте цен поручил провести проверку обоснованности стоимости исследований на COVID-19.

Прокурорам субъектов РФ поручено провести проверки обоснованности стоимости ПЦР-тестирования в лабораториях медицинских учреждений и центров, включая частные, а также цен на тест-системы в аптечной сети. По выявленным нарушениям будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В телеграм-канале ведомства отмечается, что "прокурорскими проверками охвачены учреждения здравоохранения, социального обслуживания, хозяйствующие субъекты, осуществляющие оказание услуг населению, органы государственной власти и местного самоуправления. В центре пристального внимания прокуроров – выполнение установленных нормативов при организации тестирования населения на COVID-19, укомплектованность кол-центров достаточным количеством специалистов".