Тюменские власти и СИБУР подписали соглашение по Стратегии развития Тобольска до 2030 года

Правительство Тюменской области, администрация города Тобольска и ПАО "СИБУР Холдинг" заключили трёхстороннее соглашение о взаимодействии для реализации комплексной программы развития городской среды. В рамках программы будут определены и реализованы ключевые мероприятия социокультурного развития Тобольска до 2030 года.

"С компанией "Сибур" мы начинаем новый амбициозный проект "Тобольск-2030". Программа нацелена на развитие городской среды в интересах жителей города. В ней большое количество объектов, которые будут работать на туристическую привлекательность Тобольска, на создание инфраструктуры для гостей. Большой блок программы связан с восстановлением объектов исторического и культурного наследия. Наша задача их не просто физически восстановить, а дать им новую жизнь, новый смысл и наполнение, для того чтобы их было интересно посещать жителям города и гостям", - отметил губернатор во время пресс-подхода.

Новая программа развития города станет продолжением программы "Тобольск-2020", благодаря которой с 2017 года построено, реконструировано и отремонтировано более 60 различных социально значимых объектов, а город заметно преобразился. Особенностью "Тобольска-2030" станет акцент на развитие туристической инфраструктуры и восстановление объектов культурного и исторического наследия, создание новых общественных пространств и благоустройство.

Основной перечень объектов будет сформирован после публичных обсуждений с жителями города и с учётом их мнения, сообщил глава муниципалитета муниципалитета Максим Афанасьев.

Новая Программа будет реализована на принципах софинансирования из бюджета Тюменской области и муниципалитета, а также средств СИБУРа, являющегося одним из крупнейших налогоплательщиков региона, пояснили в пресс-службе компании "Сибур".