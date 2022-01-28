В аэропорту Рощино построят современный контрольно-пропускной пункт

Строительство нового центрального контрольно-пропускного пункта для досмотра транспортных средств и персонала, которые попадают на контролируемую территорию, ведется в аэропорту "Рощино", это является частью подготовительных работ для предстоящей реконструкции, сообщает пресс-служба аэропорта.

Возведение основного КПП началось осенью 2021 года, он заменит предыдущий, менее современный с точки зрения оборудования пункт пропуска и позволит освободить площадь под расширение терминала.

"Пропускная способность нового КПП возрастет вдвое за счет увеличения числа досмотровых зон, установки двух интроскопов современных систем радиационного контроля "Янтарь-1А" - для досмотра автомобилей и "Янтарь-1П" - для пешеходов. Въезд на контролируемую территорию аэропорта будет оснащен автоматическим шлагбаумом и специальным заградительным противотаранным препятствием", - сообщает пресс-служба.

На данный момент выполнены устройство и перекладка наружных сетей электро- и теплоснабжения, устройство сетей связи. Начались внутренние работы по электрическим сетям и водоотведению, возведение кровли будущего центрального контрольно-пропускного пункта, монтаж фасада. Планируемый срок завершения строительства - июль 2022 года.

Фото и видео из соцсетей аэропорта "Рощино".