В России 1 февраля проиндексируют соцвыплаты

Социальные выплаты будут проиндексированы 1 февраля, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.



По поручению президента размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве с 1 февраля вырастет на 8,4%.

Также увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.



Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 524 тыс. рублей, а на второго и последующих – до 693 тыс. рублей