В России 1 февраля проиндексируют соцвыплаты

17:39 27 января 2022
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Социальные выплаты будут проиндексированы 1 февраля, об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По поручению президента размер ежемесячных выплат семьям с детьми, инвалидам, ветеранам, героям России и пострадавшим на производстве с 1 февраля вырастет на 8,4%. 

Также увеличатся единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Материнский капитал на первого ребенка вырастет до 524 тыс. рублей, а на второго и последующих – до 693 тыс. рублей

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