Владимир Якушев подержал предложение списать пострадавшему от пандемии бизнесу кредиты

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поддержал предложение общероссийской общественной организации "Опора России" списать льготные кредиты, выданные под 3% годовых компаниям из пострадавших отраслей.

Кредитование малого и среднего бизнеса под 3% годовых проходило с 1 ноября и до конца года. Условие участия в программе – сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. В прошлом году были списаны кредиты, которые бизнес брал под 2% годовых. Условием списания также было сохранение определённой численности сотрудников.

"Мера оказалась эффективной. Считаю, что и сейчас, в случае наличия возможностей у федерального бюджета, стоит помочь предпринимателям. Ожидается значительный подъём заболеваемости коронавирусом, не исключены серьёзные ограничения на работу предприятий. Необходимо сделать всё, чтобы сохранить малый и средний бизнес, сохранить рабочие места", - отметил Владимир Якушев.

Предложение о списании кредитов под 3% годовых, выданных малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, озвучил президент "Опоры России" Александр Калинин. По его словам, пятая волна коронавируса, вызванная штаммом "Омикрон", будет самой высокой, вероятны локдауны. Мерой поддержки предпринимателей в этих условиях может стать списание льготных кредитов компаниям при условии сохранения штата, сообщается на сайте полпредства.