Регионы УрФО получат 40,3 млрд рублей инфраструктурных кредитов

В 2021 году одобрено шесть заявок регионов Уральского федерального округа на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках лимитов. Общая сумма на регионы УрФО – 40,3 млрд рублей, сообщил полномочный представитель Президента Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Челябинская область получит 11,5 млрд на модернизацию трамвайной сети столицы, Тюмени выделят 6,5 млрд на строительство транспортной инфраструктуры. Курган на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры города и индустриального парка направит 1,67 млрд рублей. Екатеринбургу на строительство социальной и транспортной инфраструктуры выделено 11,9 млрд. Сургут на строительство технопарка, инженерных сетей и дорог получит 6,28 млрд. В Югре строительство полигонов ТБО и очистных сооружений, а также промплощадок будет профинансировано на 2,3 млрд. Одобрено также две заявки на сумму 122,9 млрд рублей на получение инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках конкурса. Это проект метротрамвая в Челябинске (72,9 млрд) и строительство моста через реку Обь в районе Салехарда (50 млрд), сообщается на сайте полпреда.