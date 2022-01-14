Тюменские дорожники готовятся к очередному снегопаду

В выходные в городе возможны новые снегопады, а значит у снегоуборщиков вновь прибавится работы.

Ранее в администрации города сообщали, что менее чем за месяц в областной столице выпало 40% нормы зимних осадков. Дорожные службы работают круглосуточно без выходных, продолжая освобождать город от ранее образовавшихся сугробов. Только за последние сутки на полигон отправилось более 1 500 КамАЗов, груженных снегом, сообщили в муниципалитете.

Перед новым снегопадом дороги и тротуары обработают противогололедными материалами, чтобы предотвратить гололед и образование снежных накатов, далее спецмашины выйдут на патрульное прометание.

"В выходные прирост снега может достичь 7 см. Будет усилено прометание и очистка остановок, пешеходных переходов, а также магистральных улиц", – отметил Алексей Васенин, заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ежедневно на уборке городских дорог задействовано более 500 единиц техники и 400 дорожных рабочих. В первую очередь уборка проводится на центральных улицах, по которым следует общественный транспорт. Затем техника переходит на дороги с меньшей интенсивностью движения.