129 млн рублей получит Тюменская область из федерального бюджета на ремонт школ

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила предложения Правительства РФ о распределении между регионами предусмотренных в федеральном бюджете на 2022-2024 годы средств на капремонт школ.

Тюменской области на эти цели будет направлено 105 301,8 тыс. рублей в 2022 году и 23 258,5 тыс. рублей в 2023 году. Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Решение было принято при поддержке депутата, который входит в Комиссию ФС от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ будет подписано в ближайшее время.

Александр Ремезков уточнил, что средства будут направлены на капремонт школы № 62 в Тюмени, а также школ в селах Дубровное, Омутинское, Малышенка и Рассвет.

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ принципиально поддерживает инициативы Президента России по развитию системы образования, в том числе, программу федеральной поддержки капитального ремонта школ во всех регионах России. Мы считаем приоритетом финансирование этой программы, ведь от того, в каких условиях учатся наши дети, во многом зависит будущее нашей страны, - подчеркнул Александр Ремезков, - Выделяемые Тюменской области почти 129 млн рублей из федерального бюджета позволят в следующие два года году капитально отремонтировать четыре сельские школы и одну школы в Тюмени, создать комфортные условия для обучения 3264 школьников. Наша парламентская комиссия совместно с правительством будет работать над тем, чтобы обеспечить федеральное финансирование капитального ремонта школ даже в самых удаленных территориях Тюменской области. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ всегда добивалась и будет добиваться от федерального центра максимальной поддержки для регионов в сфере образования".