Тобольский кремль стал победителем конкурса "Сокровища России" от National Geographic Traveler

Тобольский кремль занял первое место в конкурсе "Сокровища России" журнала National Geographic Traveler. Его признали лучшим в номинации "Культурно-исторический объект".

Конкурс "Сокровища России" посвящен туристическим возможностям страны и проводится по десяти номинациям. Все номинанты выдвигались официальными представителями субъектов РФ За достопримечательности, популярные места и объекты в различных регионах проголосовать можно было с 1 июля по 31 октября на чайте Nat-geo. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, вошли в пятерку лучших.

"Для нашего региона эта победа – большая гордость. Тобольский кремль – один из важнейших объектов культурного и исторического наследия России федерального значения. А сам Тобольск – это настоящий музей под открытым небом, раскрывающий историю третьего по значению города в Российской Империи. ... Мы гордимся тем, что жители России так высоко оценили этот туристический объект... Нам важно рассказать о его исторической ценности современникам, и, конечно, сохранить объект для потомков", – рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Помимо Тобольского кремля, в пятерку лидеров вошли также челябинский монумент "Тыл – фронту", Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь в Московской области, кемеровский музей-заповедник "Томская писаница" и Курский государственный областной музей археологии, сообщается на сайте russia.nat-geo.ru:

ТОБОЛЬСКИЙ КРЕМЛЬ - неповторимый образец сибирского зодчества, с которого открывается завораживающий вид на Нижний Посад города. По задумке архитектора Семёна Ремезова Дмитриевские ворота Тобольского кремля становятся символом, "триумфальной аркой", которая открывает вход России в Азию, а Гостиный двор – центром Евразийской торговли, где кипела жизнь и слышалась речь на разных языках мира.

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МОНУМЕНТ "ТЫЛ – ФРОНТУ" установлен в Магнитогорске. Каждый второй танк, участвовавший в Великой Отечественной войне, сделан из магнитогорского металла. Монумент является первой частью триптиха, состоящего также из монументов "Родина-мать" на Мамаевом кургане в Волгограде и "Воин-освободитель" в берлинском Трептов-парке. Рабочий, смотрящий на восток, в сторону комбината, передает Меч Победы воину, глядящему в глаза врагу, на запад. Скульптор – Лев Головницкий, архитектор – Яков Белопольский.

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ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ основан в XVII веке, в его создании участвовали знаменитые архитекторы нескольких эпох. Он воспроизводит расположение главных святынь Иерусалима: Воскресенский храм — аналог храма Гроба Господня с приделами, подземная церковь Константина и Елены — аналог пещерной палестинской церкви, Рождественская трапезная церковь. Природный рельеф носит библейские названия: горы Фавор, Ермон, Синай, Елеон, река Иордан, Гефсиманский сад.

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ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА – самый крупный памятник наскального искусства Кузбасса и один из самых известных в России, окруженный другими памятниками археологии VI – III тыс. до нашей эры. Древние люди наносили рисунки на береговые скалы Томи 4 тысячи лет назад. Сохранилось более 300 изображений: лоси, медведи, птицы, люди, "солнцеголовые" фигуры, маски-личины, лодки и знаки. Основная часть рисунков выполнена в технике выбивки, некоторые из них прошлифованы, выгравированы, нарисованы красной краской.

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КУРСКИЙ ГО­СУ­ДАРСТ­ВЕН­НЫЙ ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ, разместившийся в старинном светском каменном здании середины XVIII века — доме купца Хлопонина, обросшем легендами и загадками — первый на территории Европейской России самостоятельный региональный археологический музей. В восьми залах музея представлена история края, от Каменного века до Средневековья. Музей ежегодно организует археологические экспедиции, пополняя находками обширный фонд, насчитывающий более 140 000 единиц хранения.

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