Термальный сезон тюменские курорты откроют скидками для посетителей

В Тюменской области 13 ноября открывается термальный сезон. Официальное торжество по этому случаю из-за коронавируса проводить не будут - праздничное настроение решили создать с помощью скидок и спецпредложений для посетителей.

В ближайшие две недели по пятницам и выходным на специальных условиях будет работать один из восьми термальных курортов: 13 ноября – загородный клуб "Аван", 14 ноября – база отдыха "Верхний бор", 19 ноября – источник "Фешенель", 20 ноября – источник "Советский", 21 ноября – эко-парк "Тайга", 26 ноября – источник "Тюменский", 27 ноября – термальный курорт "ЛетоЛето" и 28 ноября – источник "Сосновый бор".

Отдыхающих ждут скидки на посещение, розыгрыш призов, викторины, интерактивы и, конечно, перезагрузка и расслабление в уникальных минеральных водах, доставшихся региону от древнего Западно-Сибирского моря.

В ноябре 2020 года Тюмень получила статус официальной столицы термальных вод России. С этого события в регионе родилась традиция начинать термальный сезон в холодный период года, когда тёплая вода и морозный воздух создают контрастный фьюжн, вызывающий приятные мурашки по телу. Такое купание не только бодрит, но и закаливает организм. Снег, обволакивающий пар и природа создают особую атмосферу, которая являются визитной карточкой Тюменской области.

Все термальные источники работают со строгим соблюдением мер безопасности. Вход на территорию осуществляется исключительно в масках, предъявления QR-кода и ПЦР-теста не требуется, сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма.