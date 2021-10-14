Сельские ярмарки пройдут в Тюмени в субботу

На четырех площадках Тюмени 16 октября пройдут сельхозярмарки, где горожане по ценам производителей смогут приобрести продукты питания.
Как сообщили в департаменте АПК, на ярмарке будут представлены свежая говядина, свинина, баранина, мясо птицы и сезонные овощи, молочная и рыбная продукция, дикоросы, сыры, продукция пчеловодства, масло рапсовое и многое другое.
Ярмарки ждут посетителей:
- на прилегающей территории к выставочному центру, (ул. Севастопольская, 12);
- прилегающей территории к торговому центру "Заречный двор", (проезд Солнечный, 11);
- территории ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126 корп. 2);
- пересечении улиц Ямская — Льва Толстого (парковка).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru