Сельские ярмарки пройдут в Тюмени в субботу

16:22 14 октября 2021
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admtyumen.ru

На четырех площадках Тюмени 16 октября пройдут сельхозярмарки, где горожане по ценам производителей смогут приобрести продукты питания. 

Как сообщили в департаменте АПК, на ярмарке будут представлены  свежая говядина, свинина, баранина, мясо птицы и сезонные овощи, молочная и рыбная продукция, дикоросы, сыры, продукция пчеловодства, масло рапсовое и многое другое.

Ярмарки ждут посетителей:

- на прилегающей территории к выставочному центру, (ул. Севастопольская, 12);

- прилегающей территории к торговому центру "Заречный двор", (проезд Солнечный, 11);

- территории ТЦ "Порт" (ул. Мельникайте, 126 корп. 2);

- пересечении улиц Ямская — Льва Толстого (парковка).

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