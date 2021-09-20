В Тюменской области замедлилась продовольственная инфляция

В Тюменской области продовольственная инфляция в августе 2021 года составила 5,6%. Это ниже чем в предыдущем месяце (6% – в июле). Продовольственная инфляция замедлилась впервые за несколько последних месяцев, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Тюменской области.

Более всего замедление роста цен отмечено на плодоовощную продукцию, годовой прирост составил 3%. Это объясняется поступлением в продажу овощей нового урожая в большем объеме, чем годом ранее. По сравнению с предыдущими месяцами существенно подешевели свекла, морковь, картофель. Цены на них ранее оставались высокими из-за исчерпания запасов в связи с недостаточным объемом и качеством урожая прошлого года. По мере поступления на прилавки отечественного урожая 2021 года происходит замещение дорогих импортных овощей более дешевой российской продукцией.

Также замедлились годовые темпы прироста цен на молоко и молочные продукты, яйца, кондитерские изделия. По кондитерским изделиям положительно повлияло замедление роста цен на сахар.

На уровне прошлого года остались цены на свинину, мясо индейки, сыр, рис, консервированные овощи, мед, а апельсины, виноград, пшено даже подешевели.

Заметный рост цен отмечен на мясо кур (+11%), говядину (+7%), макароны (+7), гречку (+17%). Такие тенденции наблюдаются по всей России. Растут затраты производителей на корма животных и ГСМ. Кроме того, увеличение экспорта зерна и гречки в текущем году неблагоприятно отразилось на ценах на внутреннем рынке. При этом в Тюменской области цены на мясо птицы и яйца росли значительно медленнее, чем в целом по стране. Это произошло благодаря мерам, принятым региональным правительством по поддержке предприятий агропромышленного комплекса. Реализация инвестиционных проектов, расширение производства на птицефабриках способствовали увеличению предложения продукции и соответственно снижению цен.

В целом по всей потребительской корзине, в которую входит более 550 наименований товаров и услуг, годовая инфляция в Тюменской области в августе составила 5,3% (в июле – 5,5%). Для сравнения: в Югре – 3,9%, на Ямале – 4,6%, в России – 6,7%.

По прогнозам Банка России, инфляция в целом по стране начнет замедляться в IV квартале текущего года, в том числе благодаря влиянию неоднократного повышения ключевой ставки, снизится до 4–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.