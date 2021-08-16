В Тюменской области погашены долги по зарплате на 190 млн рублей

В Тюменской области за семь месяцев 2021 года выявили 1 852 нарушения в сфере оплаты труда. За этот же период в результате работы контролирующих органов были погашены долги по заработной плате в размере более 190 млн рублей.

На 1 августа 2021 года на территории региона 16 организаций имеют задолженность на сумму свыше 60 млн рублей. Больше половины долгов приходится на 7 компаний, находящихся в банкротстве, среди них ООО "СибСтройИнвест", ООО "Калинка-Строй" и другие, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.