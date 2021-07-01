В Демьянку, жители которой пожаловались Путину на тарифы за ЖКУ, выехали жилинспекция и прокуратура

14:24 01 июля 2021
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Госжилинспекция совместно с прокуратурой области работает в поселке Демьянка.

Главный государственный жилищный инспектор Лариса Боровицкая и заместитель прокуратора области Александр Чернышев, а также глава Уватского района Сергей Путмин приняли участие во встрече с собственниками квартир, приняли обращения с их жалобами.

В настоящее время совместно с жильцами проводится осмотр общего имущества в многоквартирном жилом доме, сообщили в Жилинспекции.

Теги: аварийное жильё , Владимир Путин , жилищная инспекция , Уватский район
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