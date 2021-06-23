Вопросы взаимодействия регионов с институтом развития в жилищной сфере обсудили на Урале

Полномочный представитель Президента Владимир Якушев и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко провели совещание с главами регионов Уральского федерального округа. Встреча была посвящена вопросам взаимодействия субъектов с институтом развития в жилищной сфере,с ообщили в полпредстве.

В Уральском федеральном округе ежегодно вводится около семи миллионов квадратных метров жилья в год. За пять месяцев 2021 года было построено более двух миллионов квадратных метров жилой недвижимости, план на год - 7,1 миллиона. Всего в стройке почти одиннадцать миллионов квадратных метров жилья.

"Регионы давно взаимодействуют с институтом развития по таким направлениям, как вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель, проектное финансирование, льготная ипотека. Нам удалось серьезно продвинуться в реализации низкомаржинальных проектов в малых городах и районных центрах, там, где без программ поддержки строительства бы не было", - отметил полпред.

Работа над низкомаржинальными проектами идет в Челябинской и Курганской областях. Общий ввод жилья по ним составит 49,4 тысячи квадратных метров.

Что касается вовлечения в оборот неиспользуемых федеральных земель, переданных институтом развития регионам, здесь к 2030 году запланировано возведение около десяти миллионов квадратных метров жилья.

Много внимания на совещании уделили льготной ипотеке (дополнительного субсидирования ставок со стороны регионов), строительству арендного жилья и, в частности, - социальной аренде. Институт развития выходит к регионам с проектом возведения таких домов и совместного субсидирования стоимости аренды, когда треть берёт на себя ДОМ.РФ, треть - регион, остальное - арендатор. По словам Виталия Мутко, это позволит улучшить жилищные условия для тех категорий людей, которые не могут получить жилье в соцнайм и не могут взять ипотеку.

Одним из инструментов для развития этого направления могут быть аукционы по реализации земельных участков "за долю", когда победитель торгов вместо оплаты передает институту развития часть построенных площадей. ДОМ.РФ, в свою очередь, рассматривает квадратные метры под арендное жилье, в том числе в рамках льготной аренды.

Три таких аукциона уже объявлены в Курганской области, на них планируют реализовать земельные активы площадью 46 га с градпотенциалом более 400 тысяч квадратных метров. В Челябинской области намечен аукцион по участку площадью 49 га, где возможно строительство более 450 тысяч квадратных метров жилья.

Полным ходом идет работа над проектами с перспективой использования инфраструктурных облигаций - нового инструмента от ДОМ.РФ. Институт развития прорабатывает семь площадок общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров с пятью регионами УФО (Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Прорабатывается вопрос и по Курганской области.

Механизмы инфраструктурного меню - облигации и кредиты - регионы в том числе планируют направлять на реализацию проектов комплексного развития территорий. Каждый субъект Уральского федерального округа имеет такие проекты. Нормативная база готова в трех регионах, в остальных -- на завершающей стадии.

Владимир Якушев: