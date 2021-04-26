В Тюмени и Ишиме стартовало онлайн-голосование за дизайн-проекты благоустройства городских территорий

С 26 апреля до 30 мая на платформе онлайн-голосования https://72.gorodsreda.ru жители Тюмени и Ишима смогут выбрать дизайн-проекты преображения городских пространств. По итогам опроса их благоустроят по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2022 году.

Основная цель проекта — сделать города более комфортными и вовлекать жителей в изменение общественных территорий. Проголосовать можно на платформе 72.gorodsreda.ru: заполнить форму регистрации, авторизоваться через портал Госуслуг или подтвержденный номер телефона. Смотрите видеоинструкцию👇🏻

Участвуйте в развитии своего города. Для этого регистрируйтесь на платформе и выбирайте дизайн-проекты преображения пространств.

Онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" проходит по всей стране. Каждый гражданин России в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Всего на голосование выставлено порядка 6 тыс. объектов.