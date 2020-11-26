Евгений Воробьев: бюджет защищает интересы жителей региона

Бюджет Тюменской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов защищает интересы жителей региона, считает председатель регионального Координационного совета национальных общественных объединений Евгений Воробьев.

"Хорошо, что бюджет принимается 26 ноября, не в конце года. У всех, кто имеет отношение к бюджету, есть возможность спланировать свою деятельность на 2021 год и нормально с 1 января начать работу в рамках исполнения принятого бюджета", - цитирует слова общественника ОперШтаб.

Евгений Воробьев отметил что в законопроекте отражены все основные приоритеты и он защищает нужды жителей региона.

"Что интересует наших граждан? Как бюджет будет закрывать их вопросы и потребности в медицине, образовании, социальных гарантиях. Мы видим, что основные приоритеты поддержаны, это ответственный документ. Считаю, что депутаты скажут да этому бюджету", - сказал Воробьев.