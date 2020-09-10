11-летний Саша Сотников расскажет предпринимателям, как организовать свой бизнес на селе

Развитие бизнеса на селе станет темой одной из ключевой площадки молодёжного бизнес-форума "Слёт успешных предпринимателей" 2020, который стартует в Тюмени 11 сентября

Основными темами площадки станут:

• Как в 11 лет стать бизнесменом? – история Александра Сотникова - молодого бизнес-дарования из Голышманово.

• Как заработать под хруст салата в условиях пандемии расскажет Татьяна Овсянникова (ООО "Прованс")

• Как заработать на ягодах? Расскажет Эльмар Ибуков (компания "Ягоды плюс")

• Найти призвание в 40 лет или производство крафтового сыра (Катерушина Ирина, сыроварня "Сырник")

• Производство мебели, процесс изнутри (Коновалова Оксана)

• Агротуризм. Рассказ изнутри (Голина Виктория и Дмитриева Виктория)

• Гнездо: от туризма до науки (автор проекта Алёна Мельникова)

• Уникальное крестьянское подворье (Музей крестьянского быта в деревне Насекина) (Нестерова Инна)

Модераторами площадки выступят советник Губернатора Тюменской области Ольга Езикеева, фермер Максим Кропачев, председатель комитета по туризму Тюменского отделения "Опора России Виктория Голина

Площадка, посвященная сельскому предпринимательству, стартует в 14:00 в "Конторе пароходства".