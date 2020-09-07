Владимир Якушев призвал тюменские города активнее участвовать в конкурсе по развитию комфортной среды

Об этом глава Минстроя заявил на рабочем совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Белоярском (ХМАО). "Общий объем грантов для муниципалитетов - победителей конкурса вырос в этом году с 5 до 10 млрд рублей", - отметил Якушев.

Совещание состоялось при участии губернаторов Тюменской области, Югры и Ямала, а также глав муниципалитетов.

Владимир Якушев подчеркнул, что несмотря на экономические сложности, задача регионов - максимально сохранить и продолжить свои программы жилищного строительства.

Глава Минстроя рассказал о новых подходах федерального правительства к контролю эффективности расходования бюджетных средств на реализацию национальных проектов, отмечает пресс-служба тюменского губернатора.

"В 2021 году наша работа будет кардинально меняться. При формировании региональных бюджетов по нацпроектами необходимо сформировать и четко исполнять поквартальные и помесячные графики финансирования. Привыкаем к новому уровню контроля - все будет видно в информационной системе, которую создает председатель правительства России", - проинформировал Владимир Якушев.