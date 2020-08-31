Гарантийный фонд помог привлечь в тюменскую экономику более 1 миллиарда рублей

Фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области" в период борьбы с пандемией помог привлечь в экономику региона более 1 млрд рублей заёмных средств. Деньги были привлечены в виде банковских кредитов и микрозаймов для предпринимателей при помощи программы "Гарантийный фонд".

"За время пандемии Гарантийный фонд предоставил 80 поручительств на сумму 313,6 млн рублей, что позволило привлечь в экономику региона 1,093 млрд рублей инвестиций и сохранить 2928 рабочих мест. Проведено 45 реструктуризаций по действующим договорам, обеспеченным поручительством Инвестиционного агентства на общую сумму 502 млн рублей", - комментирует новость руководитель Гарантийного фонда Алексей Мартын.

В рамках программы "Гарантийный фонд" Инвестиционное агентство Тюменской области предоставляет поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства по их обязательствам перед банками, микрофинансовыми организациями, лизинговыми компаниями, участвующими в программе. Размер одного поручительства не может превышать 50% от суммы обязательств в части возврата фактически полученных сумм кредита/микрозайма/суммы банковской гарантии/лизинга, но не более 25 млн. рублей. Поручительство предоставляется по кредитам и договорам финансовой аренды (лизинга) со сроком до 15 лет, по микрозаймам и банковским гарантиям сроком до 3-х лет.

Программа Гарантийный фонд выступила отличным инструментом поддержки бизнеса в трудное экономическое время. Так, например, тюменский производитель морсов "Ями Ями" Аркадий Богданов столкнулся с тем, что в один момент, в апреле 2020 года, у него практически остановились продажи. Он как раз готовился выйти в высокий сезон, вложился все средства в создание нового бренда и новой продукции. В это время в регионе был введен режим повышенной готовности, закрылись кафе и рестораны, игровые комнаты, салоны красоты. Бизнес практически замер, а затраты на содержание помещений и оплату труда работников стали для предприятия настоящим испытанием на прочность.

В похожей ситуации оказались многие предприниматели Тюменской области. Правительство региона разработало целый пакет антикризисных мер по поддержке бизнеса, одним из направлений которого стал Гарантийный фонд.

"Некогда было бояться, надо было прям сразу делать и работать – и всё", - рассказывает Аркадий Богданов. Предприниматель получил микрозайм в Микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования Тюменской области" а также банковский кредит и воспользовался гарантией Инвестиционного агентства. Микрозайм был направлен на выплату зарплаты сотрудникам. Банковский кредит направлен на пополнение оборотных средств и увеличение онлайн продаж.

Воспользоваться государственной поддержкой по программе "Гарантийный фонд" можно во всех районах Тюменской области. Программа реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".