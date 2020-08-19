70% краж с банковских карт совершается с использованием социальной инженерии

За 7 месяцев 2020 года в Тюменской области зарегистрировано более 1500 преступлений, совершенных с помощью дистанционных технологий. По данным регионального Управления МВД, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось на 60%.

По статистике Банка России, большая часть хищений со счетов банковских карт совершается с использованием социальной инженерии – метода психологического воздействия для получения доступа к конфиденциальным данным. В 2019 году таким способом совершено 70% несанкционированных списаний. Самым популярным видом мошенничества остаются звонки лжесотрудников банков, якобы отследивших подозрительную операцию. Также распространены обман при покупке или продаже товаров через интернет, предложения фальшивых финансовых услуг (одобрение или аннулирование заявок на кредит), сообщения о выигрыше в лотерею, взлом страниц в социальных сетях и просьбы о перечислении средств. В связи с пандемией коронавирусной инфекции мошенники находят новые уловки, например, предлагают социальные выплаты для пенсионеров или рассылают сообщения от лица Всемирной организации здравоохранения, где предлагают узнать особо важную информацию. Открыв такую ссылку, человек дает злоумышленникам доступ к персональным данным, хранящимся в телефоне, или позволяет установить вредоносную программу.

"Киберпреступность развивается очень быстро, что обусловлено широким внедрением информационных технологий и увеличением доли безналичных расчетов. Методы социальной инженерии в сочетании с недостаточной грамотностью граждан позволяют преступникам похищать огромные средства удаленно и бесконтактно, причем шансы вернуть эти средства невысоки. Так, в прошлом году банки компенсировали клиентам только 15% похищенных средств. Основная причина – граждане сами сообщают мошенникам конфиденциальные сведения, что нарушает условия договора с банком", – сообщил заместитель начальника отдела безопасности Отделения Банка России по Тюменской области Алексей Нохрин.

Сотрудники Банка России и полиции призывают граждан быть бдительными и соблюдать главные правила финансовой безопасности:

– не сообщайте неизвестным лицам данные банковской карты, ПИН-код или одноразовый пароль. Для уточнения информации перезвоните на горячую линию банка по номеру, указанному на оборотной стороне карты;

– не переводите деньги авансом, до получения услуги или товара;

– не отвечайте на SMS с незнакомых номеров, не переходите по ссылкам в подозрительных письмах;

– установите на компьютер и телефон антивирус.