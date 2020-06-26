Программный продукт тюменцев "РЕПЛЕКС" включен в реестр отечественного ПО

Программный продукт резидента бизнес-инкубатора компании "Служба мониторинга. Тюмень" включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

"Реестр отечественного программного обеспечения обязателен для использования госорганами и госкорпорациями России при выборе решений, способных заменить иностранные аналоги. С начала формирования в 2016 году он ежемесячно пополняется десятками разработок и сейчас в реестре более 6800 проектов. Попасть в него – значит подтвердить соответствие своего программного продукта высочайшим стандартам, принятым на федеральном уровне", - рассказывает директор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева.

Ранее программный комплекс, с которым тюменская компания вошла в реестр, был включен в банк решений Минстроя России "Умный город".

Решение, основанное на принципе цифрового двойника, направлено на цифровизацию противопожарной системы любого объекта. Сюда входят не только сигнализация, комплекс пожаротушения, но и неавтоматические элементы, например, пожарные лестницы. Каждому элементу, будь то огнетушитель или пожарный рукав, присваивается QR-код.

"На цифровой схеме объекта можно подробно указать все элементы противопожарной защиты, их расположение, характеристики и состояние. Система сама подскажет наличие неисправности или время очередной поверки. Все изменения автоматически фиксируются в цифровом журнале. Также система позволяет оперативно направлять задачи обслуживающим противопожарную систему организациям и отслеживать ход выполнения", - отмечает руководитель компании Владимир Васильев.

Сейчас умный комплекс в пилотном режиме работает на 20 объектах в Тюменской области, в том числе и в Тюменском технопарке. Пока разработчик не перешел к этапу масштабного внедрения и "оттачивает" систему, протестировать ее можно бесплатно, для этого достаточно связаться с представителями компании по e-mail: repleks@repleks.ru

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации, а также в целях оказания правообладателям программ для электронных вычислительных машин или баз данных мер государственной поддержки.