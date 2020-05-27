В Тюмени запустят российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор

Тюменский индустриальный университет во второй раз проводит российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор.

Бизнес-инкубатор окажет поддержку бизнесу, который готов выйти на китайский рынок. Участников ждут два этапа: большой demo-week в Москве, где пройдет подробное обучение с экспертами; подготовка проектов для представления китайским партнерам. После этого участники отправятся в Китай, где они наладят деловые коммуникации и выведут свой бизнес на новый уровень.

По итогам конкурса бизнес-проектов СИП-АП, который сейчас дистанционно проводит платформа, эксперты определят один из проектов, который сможет представить регион в рамках инкубатора. Условий для участия всего два: должен быть действующий бизнес и возраст участника от 18 до 35 лет. Важным критерием при отборе также будет качество подготовки проекта и самого предпринимателя, его готовность к международной реализации. Подать заявку можно до 30 мая 2020 года.

По словам регионального координатора проекта, аспиранта ТИУ Дмитрия Петрулева, первый поток молодежного бизнес-инкубатора уже начал давать плоды, но полномасштабной реализации помешала эпидемиологическая ситуация в мире:

"Сейчас на стадии переговоров находятся несколько проектов в сфере медицины, сельского хозяйства, туристической индустрии. Один из них, например, связан с медицинским туризмом, он обсуждался с региональным департаментом здравоохранения, с центром "Мать и дитя", с центром "Авиценна", с китайскими партнёрами, однако в связи с пандемией коронавирусной инфекции, он пока на паузе. Также стоит отметить проект, связанный с производством сувениров по российским дизайнам на китайских производственных площадях. Сейчас он на стадии сертификации".