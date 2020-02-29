Форум малых городов и исторических поселений набирает популярность

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды обладает огромным потенциалом. География участников в этом году расширилась от Калининграда до восточных окраин нашей страны. Об этом рассказал глава Минстроя Владимир Якушев на форуме развития малых городов и исторических поселений в Тюмени 28 февраля. участниками меропирияти стали 700 человек.

"Все малые города и исторические поселения, независимо от того, в каком субъекте Российской Федерации они находятся, включились в этот конкурс. Это радует. Этот проект обладает чистотой, правильностью, очень хорошей энергетикой, отметил министр. - Здорово, что меняются наши города, что мы все это передадим нашим детям и внукам. Но еще важнее, что люди сплачиваются вокруг этих проектов, в них пробуждается патриотизм. И самое главное, когда они добиваются победы, это мощная синергия".

Владимир Якушев напомнил, что в федеральном проекте "Создание комфортной городской среды" заложены амбициозные целевые показатели, которые необходимо достичь к 2024 году. В частности, в обсуждении проектов по созданию комфортной городской среды должны принять участие 30% жителей муниципалитетов. По итогам 2019 года Минстрой этот показатель выполнил: в обсуждении федерального проекта участвовало около 4 млн граждан.

Но не менее важно, что жители остаются довольны результатом, ведь в рамках проектов учитываются интересы всех категорий граждан. Владимир Якушев рассказал о собственном опыте: будучи мэром Тюмени, он запустил первый проект благоустройства, в котором не было учтено мнение горожан - результат получился резко отрицательным. И только в совместном поиске компромиссов администрации и жителям удалось достичь желаемой синергии.

Свой пример привел и губернатор Тюменской области Александр Моор. Он рассказал, что администрации Тюмени пришлось переделывать проект Гилевской рощи. "Раза три мы переделывали проект Гилевской рощи. Первый раз придумали сами – его раскритиковали. Потом мы собирали отзывы. И уже на третий раз пришли к результату. Сегодня мы получили любимое горожанами место. Потом этот же опыт мы повторили в Затюменском парке, который сегодня стал точкой притяжения", – поделился опытом глава Тюменской области.