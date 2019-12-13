В ЯНАО наградили Лидеров доверия потребителей-2019

Фото предоставлено организаторами премии

В Новом Уренгое впервые прошёл Конкурс "Лидер доверия потребителей – 2019". Отличившихся предпринимателей газовой столицы наградили 6 декабря в Деловом Центре "ЯМАЛ".

На региональный конкурс заявились к участию 87 предприятий, но в финал вышли только 35 организаций. Лучших выбирали по стандартам обслуживания клиентов. Накануне награждения состоялось заседание комиссии в составе: руководителя Центра "Мой Бизнес" Агентства ЯНАО "Мой Бизнес" г. Новый Уренгой - Артема Селифанова, директора офиса "Ново-Уренгойский" ПАО "Запсибкомбанк" - Жанны Маевской и заместителя генерального директора ТРК "Сигма" - Ирины Пономаренко. По итогам очного голосования 6-ти предприятиям присвоена номинация "Гран-при" за проделанную многолетнюю работу в сфере развития и поддержки предпринимательства на территории ЯНАО и г. Нового Уренгоя по независимой экспертной оценке жителями и потребителями города.

"Участие в награждении победителей конкурса "Лидер доверия потребителей – 2019" позволило проявить сопричастность к масштабному мероприятию финансовой сферы. Конкурс собрал лучшие предприятия малого и среднего бизнеса, которые добились за годы работы признания и благодарности жителей города. А доверие клиентов дорогого стоит! Данный проект является основой, которая позволяет участникам не просто открыть широкую потребительскую базу, но и получить новые возможности управления", – отметила Жанна Маевская, директор Дополнительного офиса №69 "Ново-Уренгойский" ПАО "Запсибкомбанк".

Развитие межрегиональных отношений – приоритетное направление в развитии малого и среднего бизнеса в России именно с этой целью проводится много межрегиональных конкурсов, бизнес-миссий, форумов, премий по выявлению достижений предприятий на территории РФ.

Организаторами премии общественного признания "Лидер доверия потребителей – 2019" в Новом Уренгое выступили Многопрофильный центр "Созвездие ЮГРЫ" - компания "Кворум Сити" совместно с НП "Тюменский деловой Клуб" при поддержке общественных и профессиональных объединений, Администрации города Нового Уренгоя, Агентства ЯНАО "Мой Бизнес", Новоуренгойского Бизнес-Клуба.

В Конкурсе приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса сферы торговли, услуг, сервиса и производства. В награждении приняли участие известные люди города, представители органов власти, руководители общественных и профессиональных объединений.

Конкурс проводится в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам обслуживания Клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием, способствующих развитию конкуренции на потребительском рынке Тюменской области.

Итоги Конкурса – это показатель общественного признания и доверия потребителей. В обработке анкет участников, а также анализе деятельности самого предприятия будут активно задействованы непосредственные потребители (через интернет-голосование в социальных сетях, участие в экскурсиях на предприятия), лидеры общественных предпринимательских объединений регионов, "тайные покупатели", а также органы исполнительной власти (в вопросе "чистоплотности" исполнения предприятиями обязательств перед государством). Данный проект уже был успешно реализован в нескольких городах: Сургуте, Тюмени, Нефтеюганске, Нижневартовске, Салехарде, Мегионе, Екатеринбурге, Уфе. Общее количество участников за несколько лет насчитывает более 1 000 предпринимателей.

В состав Экспертного жюри поучаствовавшего в очном и электронном голосовании, а также принимающего участие в торжественном награждении 6 декабря вошли:

1) Заместитель Председателя Городской Думы муниципального образования г. Новый Уренгой Дубов Игорь Владимирович;

2) Руководитель Центра "Мой Бизнес" Агентства ЯНАО "Мой Бизнес" г. Новый Уренгой Селифанов Артем Викторович;

3) Директор офиса "Ново-Уренгойский" ПАО "Запсибкомбанк" Маевская Жанна Владимировна;

4) Заместитель генерального директора ТРК "Сигма" Пономаренко Ирина Владимировна.

На торжественной церемонии награждения все участники отмечены наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя. В рамках проведения Конкурса была организована "Выставка достижений", а также общение с коллегами-предпринимателями и СМИ.

Мероприятие широко освещается в СМИ. Информация о проведении конкурса представлена на разных интернет-ресурсах, в печатных изданиях, корпоративных СМИ и на ТВ-каналах.

Подробная информация о Премии по ссылке.