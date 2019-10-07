Сотрудники Запсибкомбанка приняли участие во Всероссийском дне бега "Кросс нации – 2019"

Запсибкомбанк

В конце сентября состоялся юбилейный пятнадцатый Всероссийский день бега "Кросс нации – 2019", который во всех регионах страны собрал сотни тысяч последователей здорового образа жизни. Мероприятие является самым массовым спортивным событием на территории Российской Федерации с забегом на дистанции от 1 км до 12 км.

Беговой трассой для сотен жителей Нягани стала главная улица города. Вынос огромного полотнища флага России под живое исполнение гимна страны послужил символом старта праздника. ДО № 33 "Няганский" не смог обойти стороной столь важное мероприятие и принял активное участие в забеге. Сотрудники отдела корпоративного бизнеса офиса Зинаида Житкова и Оксана Ехлакова с гордостью представили Запсибкомбанк.

"На протяжении 29 лет Запсибкомбанк сохраняет статус устойчивого и надежного партнера, для которого социальная активность является одной из основных ценностей. Участие в городских мероприятиях позволяет претворять в жизнь социальную политику, а также проявлять активную общественную позицию банка. Обязательно будем принимать участие в следующем году", – прокомментировала данное событие директор ДО № 33 "Няганский" ПАО "Запсибкомбанк" Евгения Борисовна Киселева.