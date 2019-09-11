На тюменца, ударившего полицейского, завели уголовное дело

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в применении насилия к сотруднику полиции.
9 сентября ночью в один из отделов полиции был доставлен мужчина, который подозревался в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому. Во время следственных действий тюменец несколько раз ударил по голове оперуполномоченного уголовного розыска. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
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