На тюменца, ударившего полицейского, завели уголовное дело

09:15 11 сентября 2019
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В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в применении насилия к сотруднику полиции.

9 сентября ночью в один из отделов полиции был доставлен мужчина, который подозревался в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому. Во время следственных действий тюменец несколько раз ударил по голове оперуполномоченного уголовного розыска. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

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