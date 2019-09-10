Слет успешных предпринимателей пройдет в Тюмени

13–15 сентября при информационной поддержке федерального телеком-оператора "Дом.ru Бизнес" в Тюмени состоится VII международный молодёжный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей".
"СУП" — это самая масштабная площадка в России для коммуникации предпринимателей из различных сфер и регионов страны и мира. За три дня мероприятия участники смогут получить новые знания, связи и завести знакомства с предпринимателями со всего мира.
Форум подойдет для тех, кто развивает свое дело, опытным и начинающим предпринимателям, стартаперам, бизнес-наставникам, студентам, институтам развития и поддержки предпринимательства, операторам национальных и федеральных проектов по предпринимательству.
В рамках форума будут работать 7 тематических площадок:
⦁ Молодёжное предпринимательство
⦁ Женское предпринимательство
⦁ Социальное предпринимательство
⦁ Внешнеэкономическая деятельность
⦁ Дискуссионная площадка "Федеральный проект популяризации предпринимательства"
⦁ Международное предпринимательство
⦁ Молодёжное предпринимательство
Также все желающие смогут принять участие в 6 спецпроектах форума:
⦁ Бизнес-игра "Завод"
⦁ Чемпионат по настольной игре "Ты – предприниматель"
⦁ Менторская гостиная
⦁ Ярмарка инвестиций
⦁ Фестиваль правды о предпринимательстве True story fest
⦁ Нетворкинг
Мероприятие пройдет на базе "Олимпийская ребячка", г. Тюмень, 42-й км Ирбитского тракта. Подробная программа и регистрация на форум доступны на сайте https://clck.ru/HvXxu. Для клиентов "Дом.ru Бизнес" действуют специальные цены при покупке билета на сайте по промокоду "DOMRU".
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