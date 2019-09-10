Слет успешных предпринимателей пройдет в Тюмени

13–15 сентября при информационной поддержке федерального телеком-оператора "Дом.ru Бизнес" в Тюмени состоится VII международный молодёжный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей".

"СУП" — это самая масштабная площадка в России для коммуникации предпринимателей из различных сфер и регионов страны и мира. За три дня мероприятия участники смогут получить новые знания, связи и завести знакомства с предпринимателями со всего мира.

Форум подойдет для тех, кто развивает свое дело, опытным и начинающим предпринимателям, стартаперам, бизнес-наставникам, студентам, институтам развития и поддержки предпринимательства, операторам национальных и федеральных проектов по предпринимательству.

В рамках форума будут работать 7 тематических площадок:

⦁ Молодёжное предпринимательство

⦁ Женское предпринимательство

⦁ Социальное предпринимательство

⦁ Внешнеэкономическая деятельность

⦁ Дискуссионная площадка "Федеральный проект популяризации предпринимательства"

⦁ Международное предпринимательство

⦁ Молодёжное предпринимательство

Также все желающие смогут принять участие в 6 спецпроектах форума:

⦁ Бизнес-игра "Завод"

⦁ Чемпионат по настольной игре "Ты – предприниматель"

⦁ Менторская гостиная

⦁ Ярмарка инвестиций

⦁ Фестиваль правды о предпринимательстве True story fest

⦁ Нетворкинг

Мероприятие пройдет на базе "Олимпийская ребячка", г. Тюмень, 42-й км Ирбитского тракта. Подробная программа и регистрация на форум доступны на сайте https://clck.ru/HvXxu. Для клиентов "Дом.ru Бизнес" действуют специальные цены при покупке билета на сайте по промокоду "DOMRU".