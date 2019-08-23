"Дом.ru Бизнес" приглашает на вебинар "Еще больше звонков? Вызов принят"

Федеральный телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" приглашает на онлайн-семинар "Еще больше звонков? Вызов принят".

Семинар будет интересен всем, кто хочет узнать:

⦁ как не потерять ни одного звонка и проконтролировать, чтобы все они были отработаны?

⦁ какие эффективные инструменты стоит использовать сегодня, чтобы завтра получить рост продаж?

⦁ почему персонализированное общение побеждает в борьбе за клиента?

⦁ как эффективно автоматизировать продажи и управлять процессами удаленно?

Ведущий семинара – Сергей Новиков, руководитель продукта Облачная телефония. При участии и под руководством реализовано более 100 проектов телефонии в среднем и малом бизнесе, в ритейле, HoReCa, сфере услуг, строительства, для ТСЖ и УК.

Сергей продемонстрирует реальные бизнес-кейсы применения сервисов ОАТС и интеграции с различными CRM-системами и бизнес-приложениями, научит, как применять решение для повышения продуктивности компании, покажет самые распространенные сценарии – от бизнес-задач до реализации.

Вебинар состоится 27 августа 2019 года, начало в 13.00 по московскому времени.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Чтобы принять участие в вебинаре:

⦁ Перейдите по ссылке ⦁ https⦁ ://⦁ telekom-operator-dom-ru-b.timepad.ru⦁ /⦁ event⦁ /1041668/

⦁ Нажмите на кнопку "Зарегистрироваться бесплатно"

⦁ Заполните форму

⦁ За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите участвовать.